Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрельские школьные каникулы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования с сентября на апрель, чтобы он приходился на школьные каникулы.

«Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Глава ЦИК отметила, что на серьезном уровне перенос единого дня голосования не обсуждается, но «в связи с принятыми поправками, разрежающими проводить выборы в несколько дней, к нему все равно придется возвращаться.

Многие избирательные участки находятся в помещении школ. Проведение трехдневного голосования мешает образовательному процессу. Так в этом году в некоторых регионах было решено провести для школьников 11 сентября дни здоровья на открытом воздухе, а в других просто объявили и пятницу, и субботу выходными днями.