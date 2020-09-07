За «Единую Россию» готовы проголосовать 31% избирателей, а 22% не собираются на выборы

31% россиян готовы проголосовать за «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Таковы данные опроса «Левада-центра». За ЛДПР отдали бы свои голоса 11% респондентов, за КПРФ — 7%, за «Справедливую Россию» — 3%. Остальные партии набрали не более 2%.

6% россиян заявили, что испортили бы бюллетень, а 22% не пошли бы на выборы.

С 11 по 13 сентября выборы разного уровня состоятся в 83 регионах России. В четырех пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 выборы депутатов Заксобраний, в 18 — выборы губернаторов.