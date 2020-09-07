Кирилл Рогов: Массовое насилие в Беларуси и «гибридная» государственность

Новая волна массового насилия в Беларуси: после трехнедельной паузы вчера вечером возобновились массовые избиения и похищения граждан в беларусских городах. Новацией является то, что людей бьет не ОМОН, как 9 - 12 августа, а группы одетых в гражданское людей с резиновыми дубинками. Внешне это выглядит как операция некой анонимной мафии.

То, что раньше считалось государством, теперь предпочитает действовать вне символических рамок "государственного порядка". Люди с дубинками в штатском не связаны ответственностью перед законом, нормами красного креста и проч. Они избивают всех, кто попадется под руку и в ком подозревают принадлежность к протестам, бьют витрины магазинов и кафе, хватают людей, затаскивают их в микроавтобусы без номеров, которые вот уже месяц ездят по беларусской столице. Такие же люди без формы похитили в центре Минска Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении.

Возможно, это ответ на «тактику воды», применяемую протестующими. Омоновцам тяжело гонятся за ними в своем космическом обмундировании, их это выматывало в первые дни массовых избиений 9 – 12 августа. Впрочем, возможно, массовое переодевание "сил правопорядка" в гражданское связано и с иными прагматическими обстоятельствами: например, прибытием новых контингентов, для которых просто нет формы в наличии (возможно, это российские наемники, знаменитый путинский "резерв", или местная криминальная пехота).

Так или иначе, это переодевание несет в себе и очевидный символизм. С одной стороны, эта анонимность выступает в качестве новой стилистики устрашения. Это люди, которые стоят вне всякого закона и выше него (ср. машины без номеров), люди в форме демонстративно "прислуживают" людям без формы в Минске ("полиция на службе у мафии"). С другой стороны, в известном смысле сегодня это и правда не «правоохранители», а лишь бойцы «группировки Лукашенко», поскольку сам Лукашенко – в строгом смысле – не является законным президентом, но лишь лидером группировки, контролирующей казну и отдельные структуры насилия республики.

Так или иначе, мы можем констатировать своеобразную экспансию «гибридности» в силовых и репрессивных практиках «славянских диктатур от Бреста до Владивостока». Российский оппозиционер Алексей Навальный также не был посажен в тюрьму или под домашний арест под надуманным предлогом, как это практиковалось раньше и как это делают конвенциональные авторитарные режимы, но был отравлен анонимными силами, за которыми, с одной стороны, легко угадываются некие отряды российской силовой бюрократии или структуры окологосударственного насилия, но за которые, в то же время, «государство» как бы не несет ответственности. Таким образом эти новые «гибридное насилие» и «гибридная государственность» становятся все более явной тенденцией институциональной эволюции пост-советских диктатур.

Источник