Григорий Голосов о региональных выборах

Региональные и местные выборы меньше чем через неделю, но на этот раз никакого бульканья на тему бойкота в соцсетях не слышно. И дело не только в том, что есть инфоповоды поинтереснее, но и в том, что тактика властей, очевидно, сменилась: просто не привлекать внимания к событию, потихоньку нагнать бюджетников на избирательные участки (особенно в первые два дня трехдневного голосования), как следует посчитать и объявить результат 70% за ЕдРо с присказкой "не нравится? - так вы же не голосовали". Но нам надо быть умнее, и вот мои краткие замечания по этому поводу.

(1) Губернаторские выборы (а их много) зачищены полностью. Не осталось ничего, хотя бы отдаленно похожего на правдоподобную оппозицию. Но поскольку на таких выборах нет пропорционального принципа, и голоса проигравших кандидатов не приносят победителю никакой пользы, исключительно вред, то и голосовать на этих выборах можно за любого из допущенных (в основном технических) кандидатов.

(2) Выборы заксобраний в 11 регионах проходят в одномандатных округах и по спискам. В округах поможет "умное голосование" Навального. По спискам сложнее. "Яблоко" допущено только в Костромской обл. Остается голосовать за КПРФ или ЛДПР. Чем они хороши? Ничем, кроме того, что они, во-первых, не ЕдРо, и во-вторых, имеют хорошие шансы пройти 5% и тем самым нанести ЕдРу реальный вред (в отличие от спойлеров и всяких новых людей, которые не случайно допущены на эти выборы в довольно большом количестве).

(3) Выборы муниципальных советов во многих городах, включая крупные и важные. Здесь картина примерно такая же, как и с заксами. Но шансы на то, что в некоторых местах "умное голосование" сработает, выше. Что касается партсписков, то во многих городах их вообще отменили, а там, где не отменили, больше списков "Яблока". Ну и КПРФ и ЛДПР, естественно, везде.

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