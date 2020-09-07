Илья Яшин: Как отомстить за Навального

Зачем власти понадобилась ликвидация Навального? Всё просто: они верят, что протестное движение в России развалится, если его обезглавить. Достаточно убрать лидера — и не будет больше расследований коррупции, не будет больших митингов, испарятся проблемы на выборах.

У российской политики и правда есть серьезная проблема: мы всё персонифицируем, сводим целые институты к отдельным личностям. Если государство, то Путин. Если оппозиция, то Навальный.

Сам Алексей, кстати, эту проблему прекрасно осознает. Поэтому и выстраивал много лет политическую структуру, которая будет эффективно работать, независимо от него. Вспомните призыв Навального накануне приговора по делу Кировлеса в 2013 году, когда ему всерьез светил тюремный срок.

«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление», — написал он. По-моему, очень верный посыл. И мне кажется исключительно важным доказать это на практике именно сейчас, когда Алексей остается в коме после покушения на его жизнь.

13 сентября в России пройдут региональные выборы.

О чем бы сейчас каждый день говорил Навальный, будь он в норме? К чему бы призывал? Правильно: к умному голосованию.

В ближайшее воскресенье надо идти на участки и голосовать против «Единой России». Чтобы сопротивляться беспределу. Чтобы получить нормальных представителей во власти. Да и в конце концов, чтобы просто отомстить этим упырям за Навального.

Я сделал видео о том, как избирательная кампания идет в разных городах и кого из кандидатов стоит поддержать. Посмотрите и сделайте репост на своей странице! До выборов меньше недели — надо всеми силами распространять информацию.