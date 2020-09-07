Дмитрий Рогозин отказался давать поручительство по делу Ивана Сафронова

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался давать личное поручительство за своего советника Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене. Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники, Рогозин, решил публично не вступаться за своего подчиненного после консультаций с сотрудниками ФСБ, которые работают в «Роскосмосе».

В июле, когда силовики задержали Сафронова, Рогозин заявил, что тот проработал в корпорации полтора месяца и не имел доступа к секретной информации. При этом Рогозин подчеркнул, что знал Сафронова как профессионального журналиста: «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности». В «Роскосмосе» тогда же отмечали, что уголовное дело Сафронова не связано с его текущей работой в госкорпорации.

Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ утром 7 июля. Ему предъявили обвинение в том, что в 2012 году он был якобы завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью.