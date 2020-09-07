Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Карины Цуркан

В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан, которая обвиняется в шпионаже. Дело направлено в Московский городской суд.

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. Ей вменяется передача секретных сведений Службе информации и безопасности Молдавии, которая затем якобы передала их органам НАТО. По версии следствия, она была завербована в молдавскую разведку в 2004 году полковником Александром Попеску. В 2015 году молдавская разведка направила три рапорта на английском языке в спецслужбы НАТО, где приводился дословный перевод секретных писем Минэнерго в правительство. Одно письмо касалось поставок газа в Молдавию, второе — электроэнергии в Крым, а третье — поставок электроэнергии также с территории России. Данные, которые легли в основу этих рапортов, передала СИБ Молдавии именно Цуркан, полагает следствие.



Цуркан не признает вину и утверждает, что не обладала доступом к гостайне и к правительственной переписке.