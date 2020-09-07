Ущерб мировой экономике от коронавируса оценили в $35 трлн

Ущерб мировой экономике от коронавируса к 2025 году может составить $35 трлн. Такова оценка профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Bloomberg.

«Придется вакцинировать достаточно много людей, прежде чем экономические издержки начнут снижаться», — отметил он. На то, чтобы сделать вакцину широко доступной в мире, потребуется еще много времени, предупреждает Маккиббин.

Причин для опасений с точки зрения экономики в этом году много, отмечает агентство. Зима в северном полушарии может спровоцировать еще одну волну вируса, пока вакцина не готова. Господдержка работников и моратории банков на платежи по займам постепенно истекают. Среди вызывающих беспокойство факторов Bloomberg выделяет то, что в Китае потребители по-прежнему не тратят деньги на прежнем уровне, а крупнейшие банки отчитались о худшем падении прибыли более чем за 10 лет из-за роста «плохих» долгов. В Европе заводы пытаются сокращать расходы из-за низкого спроса, а низкие цены сказываются на прибыли. Франция и Германия продлили программы господдержки, но Великобритания свою планирует завершить в октябре, подвергая риску миллионы рабочих мест.