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Милиция Минска отрицает причастность к задержанию Колесниковой

07.09.2020

Милиция отрицает задержание члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании.

В Комитете госконтроля TUT.BY тоже сказали, что информации о задержании членов Координационного совета у них нет. В Следственном комитете о задержании Колесниковой не знают.

Ранее портал со ссылкой на очевидца сообщил, что Колесникову в центре Минска неизвестные люди посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Связи с нет, не удается связаться также с представителями совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

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