Россия не исполнила решение ЕСПЧ по свободе собраний

Меры по улучшению свободы собраний в России признал недостаточными Комитет министров Совета Европы. Эксперты пришли к выводу, что предпринятых властями «позитивных шагов» недостаточно, чтобы «засвидетельствовать ощутимый прогресс», пишет «КоммерсантЪ».

Еще в 2017 году ЕСПЧ признал нарушения по жалобам 23 россиян, которым в России не согласовали проведение публичных мероприятий; правительство должно было обеспечить системные изменения в этой области. Но на деле ситуация со свободой собраний практически не изменилась: людей продолжают задерживать, а несколько единичных пикетов власти квалифицируют как единую массовую акцию. Комитет обязал Москву вновь отчитаться по принятым мерам до июня 2021 года.

То, что в Европе не сочли исполненным решение ЕСПЧ, было «предсказуемо», считает юридический координатор проекта «ОВД-Инфо» Денис Шедов. «Трудно говорить о том, что российские власти сделали какие-то шаги для улучшения права на свободу собраний. Дело объединило кейсы с 2009 года, но если мы посмотрим на содержание нарушений, то они практически идентичны 2020 году, — говорит он.

По данным международной НКО European Implementation Network, за последнее десятилетие Россия не исполнила 88% решений ЕСПЧ. А те, которые были исполнены, в среднем реализовывались семь с половиной лет.