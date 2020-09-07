Очевидцы сообщили о похищении Марии Колесниковой в центре Минска

Члена Координационного совета Марию Колесникову возле Национального художественного музея Минска неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Об этом TUT.BY сообщает со ссылкой на очевидца.

Читательница портала рассказала, что видела, как «люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают».

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Колесникова одна была в центре города по делам, но где она он не знает. Телефон самой Колесниковой не доступен для связи. Позже связь пропала с самим Родненковым, а также с исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.