Минск опубликовал «перехват» разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Белорусский государственный телеканал ОНТ, и telegram-канал «Пул первого» обнародовали аудиозапись якобы перехваченного спецслужбами разговора между ФРГ и Польшей. В нем, по словам Александра Лукашенко, говорится, что отравление Алексея Навального является фальсификацией.
Участники беседы общаются на английском языке, но из-за закадрового перевода слова разобрать невозможно.
Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: Вроде бы все по плану... Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления.
Варшава: Отравление подтверждается точно?
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны всякие методы хороши.
Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси... Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся... А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.
Варшава: Пока.
От Пул Первого— Александр (@Agudkevich) September 4, 2020
⚡️⚡️⚡️Тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина! pic.twitter.com/HmWCDVoGuO