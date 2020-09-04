Минск опубликовал «перехват» разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Белорусский государственный телеканал ОНТ, и telegram-канал «Пул первого» обнародовали аудиозапись якобы перехваченного спецслужбами разговора между ФРГ и Польшей. В нем, по словам Александра Лукашенко, говорится, что отравление Алексея Навального является фальсификацией.

Участники беседы общаются на английском языке, но из-за закадрового перевода слова разобрать невозможно.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану... Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси... Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся... А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.