Задержанным в Минске журналистам назначили по трое суток ареста

Суд в Минске арестовал на трое суток шестерых журналистов, задержанных 1 сентября на студенческой акции протеста. Как сообщает Onliner, их признали виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

После задержания журналисты находились в изоляторе, поэтому сегодня они должны выйти на свободу.

TUT.BY отмечает, что корреспонденты вины не признают и настаивают, что освещали акцию протеста, а не были ее участниками и тем более координаторами, как заявляют бойцы ОМОНа. Все они были обозначены бейджами, были в жилетках с надписью «Пресса». Сотрудники милиции в суде давали показания в масках.

Всего за участие в протестах 1 сентября к административной ответственности привлечены 95 человек, среди которых более 30 студентов.