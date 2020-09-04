Исполнительного директора «Открытой России» арестовали на 14 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

«Правонарушение, которое якобы совершил Андрей Пивоваров — это пост в Facebook с анонсом сбора подписей под иском с требованием отмены результатов голосования по поправкам в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади. По мнению суда, действия Андрея повлекли за собой публичное мероприятие, которое создало помехи движению пешеходов и транспорта», — сообщили в «Открытой России».

«Уверен, что единственная цель арестовывать сейчас, это помешать нам участвовать в выборах 13-го числа», — написал Пивоваров в Twitter.

ОР ведет проект «Объединенные демократы», при поддержке которого баллотируются более 500 кандидатов в муниципальные депутаты. Это крупнейший проект по выдвижению независимых кандидатов, утверждают активисты.