Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти в стране и поблагодарил Россию

Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

«Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола», — отметил он на заседании министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и государств-членов ОДКБ в Москве, передает TUT.BY.

Он также выразил признательность военно-политическому руководству России и Китая за помощь Белоруссии «в непростое для нее время».

Сейчас, по мнению Хренина, «определенные силы на Западе», потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», перешли фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, «применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления».

