В Минском вузе студентов задержали после исполнения «Марсельезы»

В Минском государственном лингвистическом университете силовики задержали минимум троих студентов — перед этим группа молодых людей пела «Марсельезу» на английском языке, передает TUT.BY.





Песни сегодня пели и студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств. Они собрались в холле, чтобы исполнить песни «Перемен» и «Стены рухнут». Охранник учебного учреждения стал требовать от студентов разойтись, на что те ответили ему, что они репетируют и начали петь хором песню «Купалинка», сообщает NEXTA.