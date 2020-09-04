Close

В Минском вузе студентов задержали после исполнения «Марсельезы»

04.09.2020

В Минском государственном лингвистическом университете силовики задержали минимум троих студентов — перед этим группа молодых людей пела «Марсельезу» на английском языке, передает TUT.BY


Песни сегодня пели и студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств. Они собрались в холле, чтобы исполнить песни «Перемен» и «Стены рухнут». Охранник учебного учреждения стал требовать от студентов разойтись, на что те ответили ему, что они репетируют и начали петь хором песню «Купалинка», сообщает NEXTA

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.