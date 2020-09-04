Алленова Ольга о показе в Беслане фильма ТК «Россия» о теракте

По итогам ночного показа фильма о Беслане вот несколько отзывов от жителей Беслана:

"Мы смотрели фильм во дворе школы, нет даже слов, чтоб выразить степень возмущения! Прямое стравливание всех со всеми, неправда о событиях, попытка оправдать действия властей - вот что мы увидели в этом фильме!.. Этот фильм издевательство и над погибшими и над оставшимися в живых заложниками!"

"Показали его во дворе школы. Кто разрешил не знаю, думаю, фейсы. Часть людей стала уходить, когда поняли, зачем этот фильм сняли.

Савельева выставили каким-то дурачком... академика! Профессора! Основателя кафедры техники горения и взрыва! Единственной в России! Бессовестные! Дали им команду фас, отработали".

"Это ж надо через 16 лет снять и предложить в противовес всему - свидетелям, суду, документам, расследованию парламентской комиссии итд.,- ТАКУЮ ШНЯГУ!!!!! Это только канал Россия может!".

Что тут скажешь. Фильм Дудя посмотрело более 20 млн.человек. Оставить это так они не могут. Надо было перекрывать. В идеологической войне все средства хороши. Попинать людей, живущих уже 16 лет в поисках правды и справедливости, - это же мелочь по сравнению с грандиозной задачей переписывания новейшей истории и роли в ней ряда известных личностей. Бог им судья.

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