Кремль: материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

Материалы белорусской разведки, говорящие о фальсификации данных об отравлении Алексея Навального, переданы ФСБ, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он, как передает ТАСС, отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Навального.

«Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии», — сказал Песков.

Накануне Лукашенко назвал фальсификацией заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального— якобы разведка Минска перехватила разговор Берлина и Варшавы из которого следует, что целью фабрикации было «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси».

Песков отметил, что медики омской больницы, информируя о состоянии Навального, были более открыты, чем их немецкие коллеги. Ранее сегодня завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев заявил, что у Навального до его госпитализации 20 августа были проблемы с питанием и пищеварением, он «использовал диеты для снижения массы тела».

«Ситуация могла быть спровоцирована стрессом, переутомлением, алкоголем, жаркой или холодной погодой. Любой из этих факторов мог подтолкнуть к ухудшению состояния. Даже банальное отсутствие завтрака», — сказал Сабаев.