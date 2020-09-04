Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета относительно поданного ранее заявления об отравлении Алексея Навального. Суд счел, что права заявителя не нарушены, сообщается в telegram-канале юристов ФБК.В суде выяснилось, что Следственный комитет заявление об отравлении Навального переправил в Западно-Сибирское управление на транспорте СК. При этом оно рассматривалось как частное обращение, сроки рассмотрения которого — 30 дней.

В Басманном суде генпрокуратура подтвердила факт, что заявление об отравлении Навального СК в рамках УПК даже не рассматривается. Заявление переслали в Запсиб СУ СК на транспорте как ОБРАЩЕНИЕ. По ст. 144-145 УПК никакого решения не принято, проверка даже не проводится. pic.twitter.com/cLdu2YO8ZI — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) September 4, 2020

Юристы ФБК заявление с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля подали 20 августа, в день госпитализации Алексея Навального. До сих пор уголовного дела не возбуждено. Это и стало причиной подачи жалобы на бездействие СК в суд.