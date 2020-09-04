В Литву прибывают американские военные и танки

В Литву в пятницу прибудут американские военные и танки, которые в течение двух месяцев будут дислоцированы у границы с Белоруссией.

Еще среду Литва сообщила, что американские войска будут переброшены из Польши для проведения заранее запланированных военных учений. Однако войска прибудут раньше и останутся в Литве дольше, чем указывалось до начала протестов в Белоруссии, передает «Голос Америки».

Представитель литовской армии сообщил, что в миссии, которая начнется в пятницу и продлится до ноября, будут задействованы 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.