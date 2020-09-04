Совет НАТО на уровне послов обсудит отравление Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал на 4 сентября Совет НАТО на уровне послов, чтобы обсудить отравление Алексея Навального.

«Генсек Йенс Столтенберг в 12:30 (13:30 по московскому времени) пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов, который будет посвящен теме атаки при помощи «Новичка» на Алексея Навального», — сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, передает «Интерфакс».

3 сентября Европейский союз «самым решительным образом» осудил покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

«Это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении ЕС.