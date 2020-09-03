В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Полиция задержала исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом сообщила координатор «Открытки» Татьяна Усманова, передает «ОВД-Инфо».

На Пивоварова оформляют протокол по статье о нарушении правил проведения массовой акции и, по предварительным данным, оставят в отдел полиции на ночь до суда.

Сегодня Пивоваров и его соратники по кампании «НЕТ!» подали коллективный иск от имени 42 тыс. заявителей в Верховный суд иск против Владимира Путина. Они требуют признать незаконным голосование по поправкам в Конституцию, которые обнулили его президентские сроки.