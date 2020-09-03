Суд продлил арест Сергея Фургала

Басманный суд Москвы продлил до 9 декабря срок содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На заседании Фургал рассказал, что старший следователь по делу требовал от него признания вины, угрожая арестом дочери и бывшей жены, а также попросил суд «уважать мнение» жителей Хабаровска, которые после его ареста стали выходить на ежедневные митинги, передает «Медиазона».

Дальнейшее рассмотрение судья по ходатайству следствия закрыл, поскольку материалы дела содержат гостайну.

Фургала задержали в Хабаровске в начале июля по делу об организации в 2004-2005 годах убийства двух предпринимателей, Евгения Зори и своего компаньона Олега Булатова, а также покушения на убийство своего конкурента Александра Смольского.