Отравление Навального обсудят в Бундестаге на следующей неделе

Отравление Алексея Навального и возможные санкции в отношении России обсудят в Бундестаге уже на следующей неделе. Вопрос поднимут на заседании комитета по иностранным делам 9 сентября, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники. В этот день депутаты будут обсуждать проект газопровода «Северный поток-2» и слушать выступление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах санкций в отношении европейских компаний со стороны США в связи с участием в проекте.

«Единственный язык, который понимает Владимир Путин, — это язык силы <…> и единственные санкции, которые он понимает, это экономические санкции», — заявил председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген в эфире Deutschlandfunk.

По его словам, против строительства газопровода выступают не только США, но и большинство европейцев, а значит, ответные санкции на отравление оппозиционного политика в этой связи должны быть частью «общеевропейской» внешней политики, а не лежать в плоскости немецкого-российских дипломатических отношений.