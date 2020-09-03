Володин назвал происходящее с Навальным спланированной акцией против России

Отравление Алексея Навального это спланированная акция Запада, чтобы ввести против России новые санкции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны. Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы. Что Россия имеет свою позицию и готова ее отстаивать. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — сказал он.

Он отметил, что «ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения вокруг Белоруссии: «Им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства».

«С момента пересечения Навальным границы РФ, у нас нет никакой информации о его состоянии, и это тоже вызывает вопрос. Если сейчас с ним что‑то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация», — подчеркнул Володин.