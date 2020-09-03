В ОЗХО осудили применение «Новичка» в отношении Навального

Директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас сделал заявление в связи отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом.

«Согласно Конвенции о запрещении химического оружия любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Это вызывает серьезную озабоченность. Государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия считают применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом», — сказал Ариас.

ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь, отмечается в заявлении.