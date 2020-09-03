Катерина Гордеева: Беслан нельзя забывать

Третьего сентября 2004-го года — страшная страница новейшей истории нашей страны. Развязка трагедии в Беслане, итог трех дней плена для 1126 человек: 334 погибли, из них 186 — дети.

А ещё — тонны враньё, злость, бессилие и бесправие оставшихся в живых.

Это невозможно забыть. Это обязательно помнить.

Год назад Юрий Дудь сделал фильм, во многом благодаря которому о Беслане и его жертвах снова стали говорить в полный голос (если не смотрели, посмотрите).

Есть боль, которая должна оставаться в сердце навсегда. Беслан нельзя забывать, нельзя жить дальше, сделав вид, что этого не было.

Помнить — единственный способ остаться людьми и постараться сделать так, чтобы такое не повторилось.

Вечная память погибших. Сил и мужества живым.

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