Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Глава СВР отметил, что версия Берлина об отравлении Навального вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Между тем в Кремле пока не получили деталей насчет данных Минска о том, что отравление Навального могло быть фальсифицировано, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.