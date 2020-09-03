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Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

03.09.2020

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это», — цитирует Нарышкина ТАСС

Глава СВР отметил, что версия Берлина об отравлении Навального вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Между тем в Кремле пока не получили деталей насчет данных Минска о том, что отравление Навального могло быть фальсифицировано, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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