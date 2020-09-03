Глава СПЧ отказался реагировать на отравление Навального

Совет по правам человека отреагирует на заявление Берлина об отравлении Алексея Навального веществом группы «Новичок» только после результатов проверки со стороны российских правоохранителей. Об этом «Открытым медиа» сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Что касается правоохранительных органов, насколько я знаю, уголовное дело не заведено, но фактически расследование ведется, к нему подключена и прокуратура, и следственный комитет. Я хочу сказать, что правоохранительные органы не отказываются разобраться что произошло. Как только станет понятно, что эта проверка дала какие-то результаты или не дала, или что от нее отказались — тогда мы будем принимать какие-то решения», — заявил Фадеев.

Председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод признает, что уголовное дело должно быть заведено, но отмечает, что для этого нужно дождаться немецких результатов анализов, так как они расходятся с тем, что удалось выяснить врачам в Омске. При этом Брод обратил внимание, что власти вряд ли выгодно отравление Навального, поэтому в их интересах найти тех, кто это сделал.

«Скорее всего это делается с целью спровоцировать общественное недовольство в Российской Федерации, но кому-то это выгодно — в этом нужно разбираться. Возможно следы ведут к фигурантам тех расследований, которыми занимался Алексей Навальный», — отметил он.