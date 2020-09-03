Илья Яшин: А могли они, например, взорвать самолет с Навальным?

Помните, как Путин стал президентом? Обещал навести в стране порядок, победить бандитизм и уничтожить террористов... Прошло 20 лет. Смотришь на происходящее и вопрос только один: а чем вы сами от террористов отличаетесь?

Реально же никаких тормозов.

Расстреляли бывшего вице-премьера в центре Москвы. Немцов погиб, и через несколько дней Путин демонстративно повесил на грудь организатора убийства орден почета.

Применили химическое оружие против своего врага на территории чужой страны, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Напомню: вместе со Скрипалем были отравлены его дочь, прибывший на место сотрудник полиции и еще двое случайных прохожих.

Не постеснялись использовать то же самое отравляющее вещество внутри собственной страны. То, что Навальный в итоге остался жив — это просто чудо.

Знаете, что меня больше всего беспокоит?

Они ведь наверняка сейчас придут к выводу, что все эти шпионские игры с ядами не дают нужного результата. Надо как-то надежнее действовать, наверняка.

Подумайте и дайте сами себе честный ответ: а могли они, например, взорвать самолет с Навальным?

Просто представьте.

ФСБ обвинила бы какую-нибудь группировку «радикальных исламистов». На место крушения прибыл председатель правительства. А президент, несомненно, выразил бы официальные соболезнования.

Кто-то из журналистов спросил бы про Навального. Но Путин пожал бы плечами и ответил, что не выделяет отдельно никого из жертв катастрофы, для него важны жизни каждого россиянина. А после этого направил бы телеграмму с соболезнованиями маме Навального — именно так он сделал после убийства Немцова.

И всё, вопрос решен. От главного критика избавились. Да еще и повод для ужесточения законов появился.

Фантастический сценарий? Не пошли бы они на такое? Черт его знает.

Я часто вспоминаю первые годы Путина в Кремле. Он только начинал формировать режим личной власти, и правозащитники говорили, что в стране устанавливается диктатура. При этом слово «диктатура» тогда не было ругательным и пугающим. По ТВ объясняли, что в разумной диктатуре есть свои преимущества — становится меньше преступников. Многие кивали.

Не упоминали на ТВ лишь о том, что при диктатуре само государство становится преступником, для которого цель всегда оправдывает средства.

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