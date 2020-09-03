Лукашенко назвал фальсификацией заявление Меркель об отравлении Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. Об этом он сказал во время переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Бедный Мишустин, он ведь даже сказать ничего не может pic.twitter.com/HfT0fHgnJb — Команда Навального (@teamnavalny) September 3, 2020

По утверждению белорусского президента перехваченный разговор состоялся до выступления Меркель, в котором назвала Навального жертвой преступления, целью которого было заставить политика замолчать. Накануне власти Германии заявили, что исследование специальной лаборатории Бундесвера показало, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».