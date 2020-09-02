Меркель об отравлении Навального: «Кто-то пытался заткнуть ему рот»

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Алексея Навального жертвой преступления, целью которого было заставить оппозиционера замолчать.

«Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен. Для меня важно осветить нашу позицию <…> Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло», — цитирует Меркель Znak.com.

Канцлер подчеркнула, что Берлин ожидает, что Москва выступит с каким-то заявлением по этому поводу: «Сейчас у нас очень сложная ситуация, перед нами сложные вопросы, на которые Россия должна ответить. Ситуация с Алексеем Навальным привлекла внимание всего мира, весь мир ждет ответов <…> С учетом реакции РФ мы примем решение адекватной реакции на эти события. Преступление, жертвой которого стал Навальный, это преступление против ценностей, за которые мы выступаем».

Ранее сегодня власти Германии заявили, что исследование специальной лаборатории Бундесвера показало, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».