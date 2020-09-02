Состояние Навального остается тяжелым

Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему тяжелое, сообщили в берлинской клинике Шарите.

«Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, продолжают уменьшаться. Причина этого — постепенное восстановление активности холинэстеразы. Алексей Навальный до сих пор находится на лечении в реанимации и на ИВЛ. Следует ожидать более продолжительного течения болезни. В дальнейшем не исключены долгосрочные последствия тяжелого отравления», — говорится в сообщении медиков.

Сегодня власти Германии заявили, что исследование специальной лаборатории Бундесвера показало, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».