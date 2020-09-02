Киев ответил на слова Лаврова об украинских экстремистах в Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информацию российского коллеги Сергея Лаврова об украинских экстремистах в Белоруссии назвал плодом болезненной фантазии. «Усилия России представить своих зеленых человечков в Белоруссии как украинских экстремистов — дешевая хитрость», — написал он в Facebook.

По словам Кулебы, Украина не вела и не ведет никакой подрывной деятельности против Белоруссии. При этом Россия наоборот заявляет, что уже отправила некоторых своих «специалистов»' в Белоруссию и готова направить их еще больше.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии находятся около 200 «натренированных украинских экстремистов». По его словам, на Украине есть специальные лагеря для подготовки таких людей.