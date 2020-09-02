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По делу об избиении Егора Жукова назначили медэкспертизу

02.09.2020

По делу об избиении активиста Егора Жукова следствие назначило медицинскую экспертизу. После определения степени вреда, причиненного здоровью Жукова, следствие будет принимать решение о необходимости изменения статьи, по которой было возбуждено уголовное дело, пишет Znak.com.

О нападении на блогера и экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова стало известно вечером 30 августа. Его избили около собственного дома. Жуков написал заявление в полицию, которая возбудила уголовное дело о побоях.

Адвокат Жукова Мурад Мусаев исключил «возможность личного или бытового конфликта в качестве причины избиения» активиста. «Нападение мы связываем с публичной, политической и журналистской деятельностью Жукова», — говорил он.

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