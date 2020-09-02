В Париже начался процесс по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

Во Франции начался процесс по делу о терактах 2015 года: нападениях на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и на кошерный магазин на востоке Парижа. Как передает Euronews, суд рассматривает дела 14 подозреваемых, из которых трое до сих пор скрываются от правосудия. Их обвиняют в оказании материальной поддержки террористам. Сами нападавшие были ликвидированы вскоре после терактов.

Ожидается, что слушания завершатся 9 ноября.

2 сентября журнал вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых редакция подверглась нападению. В редакционной статье, сопровождающей номер, говорится о том, что повторная публикация карикатур представляется необходимым шагом в день начала процесса над сообщниками террористов, передает DW.

В результате нападения на парижскую редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года были убиты 12 человек.