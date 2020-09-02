Шихан Куштау объявлен памятником природы республиканского значения

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление Правительства региона, согласно которому шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения «Гора Куштау». Сделано это «в целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов», сообщили в правительстве Башкортостана.

Ранее Башкирская содовая компания получила разрешение на разработку месторождения на шихане Куштау. Когда компания приступила к вырубке на горе леса, против выступили экоактивисты, которых разгоняли силовики. После противостояния работы были приостановлены. Радий Хабиров объявил, что шихан не будет разрабатываться, пока стороны конфликта не найдут компромиссное решение. Позже он сообщил, что власти Башкирии подготовили документы для оформления статуса особо охраняемой территории шихану Куштау.

Президент России Владимир Путин, обратив внимание на ситуацию, поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. 1 сентября Арбитражный суд Башкирии по ходатайству Генпрокуратуры арестовал акции Башкирской содовой компании.