Лавров рассказал о «натренированных украинских экстремистах» в Белоруссии

В Белоруссии находятся около 200 «натренированных украинских экстремистов», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел РБ Владимиром Макеем. По словам Лаврова, многие выходящие на демонстрации — это мирные люди, которые действительно хотят, чтобы их услышали. Но есть и те, кто заинтересован в том, чтобы «мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль».

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины <…> Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, чтобы они вносили силовые элементы», — сказал Лавров.

На Украине есть специальные лагеря для подготовки таких экстремистов, подчеркнул министр.