Греция разрешила россиянам ограниченный въезд с 7 сентября

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и подтверждения брони в гостинице. Въезд разрешается исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона, передает ТАСС. Постановление правительства действует до 21 сентября.

У желающих прилететь в Грецию должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия. Справка о прохождении теста должна быть на английском языке.

В случае проведения при прилете выборочного теста на COVID-19 гражданин до выдачи результатов лабораторного исследования должен не покидать место своего временного проживания в профилактических целях. Лица, нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс.