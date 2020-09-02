На акциях протеста в Белоруссии 1 сентября задержали 128 человек

95 человек будут привлечены к административной ответственности за участие 1 сентября в акциях протеста в Минске.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек», — сообщили в МВД.

Всего, по оценкам милиции, численность участников протестных акций в Белоруссии составила около 2,3 тыс. человек, задержаны были 128 человек. Среди задержанных несколько журналистов, которых сегодня будут судить по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).