В минский офис компании PandaDoc пришли с обыском — ранее ее сооснователь предлагал помощь уволившимся силовикам

В минский офис IT-компании PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Эту информацию TUT.BY подтвердил сооснователь компании Микита Микадо, который находится за пределами страны.

«Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают», — сообщил Микадо.

В беседе с Forbes он рассказал, что проверка проводится по статье 243 УК Белоруссии об уклонении от уплаты налогов. Претензии предприниматель отверг: «Компания состоит в «Парке высоких технологий» на упрощенной системе налогообложения, поэтому никаких уходов ни от каких налогов никогда не было», — подчеркнул он.

Микадо ранее открыто говорил, что при сохранении нынешнего политического режима планирует вывезти бизнес за пределы Белоруссии — а также предлагал варианты помощи (в том числе материальные) силовикам, которые хотят уволиться из системы правоохранительных органов. В Facebook он недавно заявил, что уже поступило 594 заявки.

Компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. Головной офис находится в Сан-Франциско, но сам продукт разрабатывается в Минске.