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В Казани задержали юриста ФБК

02.09.2020

UPD: Владлена Лося везут в Вахитовский районный суд Казани. Он гражданин Белоруссии и его будут пытаться выслать из России с запретом на въезд в качестве мести за нашу работу в Татарстане, рассказал Георгий Албуров.

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В Казани задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося и увезли в управление по делам миграции МВД по Татарстану. Об этом сообщил сотрудник отдела расследований фонда Георгий Албуров. По его словам, адвоката к юристу не пускают.

31 августа в Татарстане задержали съемочную группу отдела расследований ФБК во главе с Георгием Албуровым. Полицейские изъяли у них всю технику. 

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