Путин отказался от участия в мероприятиях памяти жертв Беслана

Участие президента Владимира Путина в каких-либо мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в Беслане, не предусмотрено. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Траурные мероприятия в память о погибших в Беслане начались 1 сентября, в день когда в 2004 году во время торжественной линейки террористы захватили в школе №1 больше тысячи заложников. Завершатся мероприятия 3 сентября на мемориальном кладбище «Город ангелов». 3 сентября в России стал Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В апреле 2020 года Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны.