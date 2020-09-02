Суд продлил арест Ивана Сафронова

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя ФСБ и прокурора, которые настаивали, что во время продления ареста будет разглашена государственная тайна, передает «Медиазона». Адвокаты Сафронова в свою очередь сообщили, что следствие не принесло в суд ни одного материала с грифом «секретно».

Перед продлением ареста более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали личные поручительства за Сафронова. Среди новых поручителей — главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор Meduza Иван Колпаков, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, депутат заксобрания Карелии и бывшая председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, сообщает РБК.

Ивана Сафронова арестовали в июле. Его обвинили в передаче данных чешской разведке.