В ООН рассказали о сотнях случаев пыток в Белоруссии

Эксперты ООН по правам человека призвали Белоруссию прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом. Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности», — говорится в заявлении.

Эксперты сообщили, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам. Речь идет о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

Среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены. В субботу правительство отозвало аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ, отмечается в сообщении ООН.