ФБК обратился в суд из-за бездействия СК в связи с отравлением Навального

Фонд борьбы с коррупцией подал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. Как напомнил директор ФБК Иван Жданов, юристы фонда еще 20 августа подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ст. 277 УК РФ по факту отравления Навального, но ответа так и не получили.

«Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело. Поскольку никакого ответа нет, мы сегодня подали в Басманный районный суд г. Москвы по поводу бездействия следственного комитета. Обжалование бездействия, в результате мы должны получить хоть какой-то ответ. Естественно, мы считаем, что должно быть возбуждено уголовное дело, по статьям, по которым мы подали заявление», — написал Жданов в Telegram.

Навального госпитализировали 20 августа в больницу Омска, экстренно посадив самолет, на борту которого политику стало плохо. Позже его перевели в берлинскую клинику. Навальный до сих пор находится в коме. Немецкие врачи подтвердили факт отравления оппозиционера.