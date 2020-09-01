В ответ на санкции балтийских стран Лукашенко пригрозил закрыть границу

Минск будет принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам страна может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток, передает агентство БЕЛТА.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — сказал Лукашенко.

«Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», — отметил он.

31 августа о запрете на въезд в свои страны для 30 высокопоставленных лиц Белоруссии, включая Лукашенко, объявили Латвия, Эстония и Литва.