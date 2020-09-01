Григорий Голосов: Разговоры Лукашенко о конституционной реформе — бессмысленный шум

Лукашенко продолжает говорить о своей «конституционной реформе». Разумеется, это шум. Любая конституционная реформа, проводимая в политических рамках авторитаризма, может привести лишь к укреплению авторитаризма. Это мы видели из недавнего российского опыта. Любопытно только то, что при разъяснении этой реформы Лукашенко называет лишь один конкретный пункт - судебную систему, которая, как он признает, сейчас целиком на него завязана. Мило с его стороны. Однако именно для реформы судебной системы конституционный процесс подходит менее всего. Он создает базу для крайне долгосрочной динамики, но в текущем функционировании судов вообще ничего не может изменить. Иными словами, это не просто шум, но и бессмысленный шум. Возникает вопрос: может ли конституционный процесс стать рамками для переговоров между властью и оппозицией? В условиях политической демократизации - может, хотя это, наверное, были бы самые неудобные рамки. Но в Беларуси сейчас прямо противоположные условия, и инициатива Лукашенко направлена как раз на то, чтобы они такими и остались.

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