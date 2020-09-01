Россияне не верят в действенность протеста хабаровчан

47% опрошенных «Левада-центром» россиян одобряют протест в Хабаровском крае, но большинство не верит, что он на что-то повлияет. 45% респондентов не рассчитывают ни на какие уступки власти, еще 37% думают, что уступки будут частичными, однако бывшего губернатора Сергея Фургала из-под ареста не отпустят, пишут «Открытые медиа».

Как показало исследование социологов, число осуждающих протесты (16%) практически не изменилось. А вот тех, кто относится к протестующим нейтрально, стало больше —с 26% до 32%. Снизилось количество тех, кто активно следит за ситуацией в Хабаровском крае: с 26% до 22%. Директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил такие изменения в настроениях тем, что с августа гораздо больше внимание россиян привлекают события в Белоруссии.

Социолог также считает, что «отсутствие надежды на перемены» делает протест бессмысленным в глазах многих респондентов. «Если люди не видят смысла в протестных действиях, они не выйдут на улицы», — констатирует он.