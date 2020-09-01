Белоруссия просит Россию рефинансировать $600 млн госдолга

Власти Белоруссии направили в правительство России заявку на рефинансирование $600 млн госдолга в 2021 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом. По его словам, Минск просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

Вопрос о рефинансировании госдолга Минска будет обсуждаться на уровне руководителей правительств.

«Вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России весьма велика с учетом политического уровня, на котором вопрос обсуждается, — сказал собеседник агентства. — Именно сейчас самое подходящее время для обсуждения вопроса рефинансирования, так как сейчас верстается федеральный бюджет РФ».

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.